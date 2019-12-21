Александр Васильев посоветовал женщинам и мужчинам встречать Новый год в синем и не забыть про блестки

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21 декабря 2019, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Васильев, фото: vk.com/alexandrevassiliev

Известный российский модник, историк моды и искусствовед, ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев посоветовал женщинам и мужчинам встречать Новый год в нарядах синего цвета. Синий - цвет наступающего 2020 года.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" Александр Васильев посоветовал дамам встречать новый год в платье синего цвета с подкладными плечами. И не забывать про блестки. Они будут в новогоднюю ночь самым модным аксессуаром.

Если мужчина не хочет встречать Новый год в синем пиджаке, можно надеть бабочку этого цвета.

Белая рубашка и синяя бабочка - шикарно для мужчины.