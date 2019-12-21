В Баку экстренно сел самолет рейса Гоа - Москва

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21 декабря 2019, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Баку в международном аэропорту совершил экстренную посадку пассажирский самолет российской авиакомпании Azur Air, который выполнял рейс Гоа - Москва. В воздушной гавани столицы Азербайджана сообщили, что посадка самолета успешно совершена в 11:05 по бакинскому времени (10:05 по мск).

Представители аэропорта рассказали, что все пассажиры были размещены в Международном аэропорту "Гейдар Алиев". Им будет предоставлено питание и напитки.

Ожидается, что за пассажирами прилетит другой самолет авиакомпании.