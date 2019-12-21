В США журналисты отследили передвижения охраны Трампа по GPS

//Общество 13+

21 декабря 2019, 14:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Дональд Трамп на скриншоте youtube-видео

Газета New York times сумела проследить передвижения сотрудника службы охраны президента США. Журналисты воспользовались базой данных GPS.

База даннных, которую получила газета, содержит информацию о 50 миллиардах сигналах GPS, которые были переданы со смартфонов 12 миллионов абонентов. Выделив сигнал одного телефона, можно проследить перемещения его владельца.

Американские журналисты сосредоточились на сигналах GPS в государственных структурах. Они обратили внимание на сигнал в резиденции Трампа и проследили за его перемещениями.

Оказалось, что телефон принадлежит охраннику президента США. И таким образом удалось проследить маршрут движения Дональда Трампа.