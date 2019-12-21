В США журналисты отследили передвижения охраны Трампа по GPS

Газета New York times сумела проследить передвижения сотрудника службы охраны президента США. Журналисты воспользовались базой данных GPS.
База даннных, которую получила газета, содержит информацию о 50 миллиардах сигналах GPS, которые были переданы со смартфонов 12 миллионов абонентов. Выделив сигнал одного телефона, можно проследить перемещения его владельца.
Американские журналисты сосредоточились на сигналах GPS в государственных структурах. Они обратили внимание на сигнал в резиденции Трампа и проследили за его перемещениями.
Оказалось, что телефон принадлежит охраннику президента США. И таким образом удалось проследить маршрут движения Дональда Трампа.