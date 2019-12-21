На святой горе Афон в Греции найдены женские кости

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21 декабря 2019, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Yury Maslyaev, globallookpress.com

На святой горе Афон в Греции, где находятся только мужские монастыри, археологи обнаружили человеческие кости, которые могли принадлежать женщине. Греческие ученые удивлены, что на территории "монашеской республики" оказались женские останки.

Женщин на Афон давно не пускают. Кости, которые могли принадлежать женщине, найдены во время реставрации в монастыре Пантократор под полом часовни кости. Версию, что кости женские, выдвинула специалист по физической антропологии

Национального исследовательского центра "Демокрит" в Афинах Лаура Винн-Антикас, - пишут СМИ в Греции.

Отметим, территория горы Афон имеет особый административный статус в Греции и носит официальное название "Автономное монашеское государство Святой Горы". На территории "монашеской республики" действуют 20 православных монастырей, высшим органом власти служит Священный Кинот — собрание представителей этих монастырей.

В Афонских монастырях постоянно живет около двух с половиной тысяч монахов.

Female bones discovered in strictly male monastic community of Mount Athos https://t.co/TsXVUrbkMu pic.twitter.com/JYNnhZZQRu — Greekcitytimes (@greekcitytimes) 17 декабря 2019 г.