Россияне вынуждены брать кредиты на новогодние праздники под драконовские проценты

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21 декабря 2019, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]

Граждане России стали брать микрозаймы, чтобы купить подарки и оплатить развлечения на новогодних праздниках. Об этом говорят данные исследования финансового маркетплейса «Юником 24», о котором пишет РИА «Новости».

В рамках исследования были опрошены потенциальные клиенты. Оказалось, что около 45% из них не хватает средств на подарки, 40% — на новогодний стол, 10% — на развлечения и запланированные поездки в период праздников, 5% — на другие нужды, среди которых — покупка одежды к празднику, услуги сферы красоты и т. д.

Это же подтверждает и опрос Райффайзенбанка, в котором говорится, что каждый пятый россиянин планирует взять кредит на новогодние подарки. Поскольку у многих россиян уже есть кредиты – ипотека, на покупку авто или кредит на образование для детей, то деньги на праздники они вынуждены брать под драконовские проценты в конторах с микрозаймами.