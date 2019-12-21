ГИБДД сможет проверять всех водителей на алкоголь без протокола и понятых

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21 декабря 2019, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. МВД подготовило проект изменений в правила освидетельствования. Тест предложат пройти любому водителю, даже не имеющему внешних признаков опьянения.

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Новая проверка будет предварительной, и для нее не будут нужны протокол и понятые, - пишут "Известия". Предварительные проверки будут проводиться с помощью бесконтактного детектора алкоголя через анализ алкоголя или бумажного теста для экспресс-анализа слюны. В МВД подчеркнули, что водители имеют право отказаться от исследований без последствий.

В настоящее время основанием для проведения теста на алкоголь и наркотики являются пять признаков: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое покраснение лица водителя или поведение, которое не соответствует обстановке.