"Это провокация", депутат сломал нос подчиненному за то, что тот хотел уйти в отпуск

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21 декабря 2019, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госсобрания Якутии Виктор Лебедев совмещает свою должность с постом гендиректора предприятия "Саханефтегазсбыт". Когда замдиректора одного из филиалов нефтебазы попросил об отпуске, он ударил его. У потерпевшего закрытый перелом носа и подозрение на сотрясение мозга.

"Установлено, что в ходе конфликта руководитель компании нанес подчиненному сотруднику телесные повреждения. Причиной конфликта послужили разногласия в сфере трудовых правоотношений", - подтверждает ситуацию и пресс-служба Следственного управления СК РФ по Якутии.

По словам родственников избитого, новое начальство просто пытается выдавить сотрудников, работавших с прежним руководителем. "Владимир — хороший сотрудник, работает в компании около трёх лет. Он имел законное право уйти в отпуск согласно трудовому законодательству, на что последовала неадекватная реакция", - рассказал дядя Стрижака.

Виктор Лебедев отрицает факт избиения и утверждает, что подчиненный сам себе нанес увечья, чтобы устроить провокацию. По его словам, в ходе словесной перепалки подчиненный унижал и оскорблял Лебедева, а когда разговор начался на повышенных тонах "стал истерить и биться, понимая, что в этот момент его застанут "в "помятом" виде и подумают об избиении", сообщает местная пресса.

Лебедев в прошлом шестикратный чемпион РФ и двукратный чемпион мира по вольной борьбе, призёр чемпионатов Европы. В мае 2017 года он завершил спортивную карьеру.