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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Появилось видео покушения одной старушки на другую

, 13:15 [ «Аргументы Недели», , ]

Появилось видео покушения одной старушки на другую
фото: pixabay.com

Небольшая потасовка стала поводом для обвинения казанской пенсионерки в покушении на другую пенсионерку. В сети появилось видео инцидента.

Дело рассматривает суд Вахитовского района Казани. На скамье подсудимых 76-летняя пенсионерка. Статья — «Покушение на убийство». Обвиняемая избила 90-летнюю старушку. Кадры потасовки попали на видео. Оно появилось в сети интернет.

На первый взгляд видео может показаться забавным. По парку еле идет сухощавая пожилая женщина с сумкой на колесиках. Ее догоняет крупная седовласая женщина. Она хватается за сумку. Сухощавая старушка теряет равновесие и падает на тротуар, а та, которая покрупнее, наваливается на нее и дальше происходит маловразумительная возня.

Вместе с тем, последствия оказались тяжелыми. Сухощавая старушка получила перелом костей таза и трех ребер. В ходе следствия подсудимая заявила, что сухощавая старушка ее оскорбила. Это и стало поводом для «разборок».

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