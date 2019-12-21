Движение по трассе

В субботу, 21 декабря, движение по федеральной автодороге "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области утром было перекрыто из-за аварии с участием грузовой фуры и шести легковых автомобилей. В результате ДТП погибли два человека, и один человек пострадал.
Со слов очевидцев, после ДТП начался пожар, в котором сгорели несколько машин. В соцсетях появляются фотографии охваченной огнем трассы.
По предварительным данным УГИБДД, около 5:30 утра на 143 километре трассы "Скандинавия" водитель фуры врезался на светофоре в шесть легковых автомобилей. Погибли два водителя легковых автомобилей.
Федеральная трасса перекрыта, объезд осуществляется через автодороги "Выборг-Святогорск" и "Выборг-Смирново".