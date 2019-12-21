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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Движение по трассе "Скандинавия" в Ленобласти перекрыто из-за страшного ДТП

, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

Движение по трассе
ГИБДД

В субботу, 21 декабря, движение по федеральной автодороге "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области утром было перекрыто из-за аварии с участием грузовой фуры и шести легковых автомобилей. В результате ДТП погибли два человека, и один человек пострадал. 

 Со слов очевидцев, после ДТП начался пожар, в котором сгорели несколько машин. В соцсетях появляются фотографии охваченной огнем трассы.

По предварительным данным УГИБДД, около 5:30 утра на 143 километре трассы "Скандинавия" водитель фуры врезался на светофоре в шесть легковых автомобилей. Погибли два водителя легковых автомобилей.
Федеральная трасса перекрыта, объезд осуществляется через автодороги "Выборг-Святогорск" и "Выборг-Смирново".

ИЧ

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