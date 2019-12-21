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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Вредно ли для здоровья работать 31 декабря ?

, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Вредно ли для здоровья работать 31 декабря ?
Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Медики считают, что никакого вреда работа 31 декабря и празднование ночью Нового года здоровью человека не нанесут. Особенно если любимая работа приносит эмоциональное удовольствие.

Так считают опрошенные РИА Новости врачи. Президент РФ Владимир Путин 31 декабря работает.

Несколько российский регионов поддержали идею ЛДПР и делают 31 декабря выходным днем. Депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.

В ходе большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что считает логичным объявить 31 декабря выходным и предложил подумать, как это сделать.

ИЧ

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