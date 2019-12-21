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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Эксперты составили несколько правил для путешествия по Европе

, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты составили несколько правил для путешествия по Европе
Evgeniy Kanaev, globallookpress.com

Эксперты издания The Points Guy назвали 10 основных правил для туристов, планирующих путешествие в Европе.
1. Провести анализ цен на авиабилеты. Эксперты отмечают, что не всегда цены на билеты у лоукостеров  действительно низкие. Порой приходится доплачивать за выбор места, багаж или воду.

2. Специалисты советуют не перегружать путешествие. Желательно за одну поездку посетить максимум два города, чтобы спокойно, без спешки изучить выбранные места и не упустить ничего интересного.
Как отметили эксперты, в знаменитом Лувре в Париже можно любоваться экспонатами музея несколько часов.

3. Выбирайте перемещение между городами на поездах. Билеты дешевле. И можно полюбоваться пейзажами.

4. Предпочтительнее ездить на общественном транспорте. В некоторых странах Европы работает много нелегальных таксистов, которые могут обмануть туристов. Ездить на метро или автобусах дешевле, также можно познакомиться с жизнью и бытом местных жителей.

5. Заранее составьте план путешествия. Желательно уточнить время работы музеев и приобрести билеты в них заранее.

6. Изучите и правила работы ресторанов. Во многих заведениях официанты обычно ставят корзинку с хлебом на стол, и, если турист съест хотя бы кусочек, ему придется за него заплатить. Это касается и воды.

7. Проверьте комиссию своей кредитной карты на зарубежные транзакции.

8. Если вы делали покупки, по окончании поездки можно вернуть в аэропорту tax free.

 

ИЧ

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