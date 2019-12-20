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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В ПФР назвали сроки выплат январских пенсий

, 22:38 [ «Аргументы Недели» ]

В ПФР назвали сроки выплат январских пенсий
фото: pixabay.com

На сайте Пенсионного фонда России (ПФР) сообщили, когда россияне получат январские пенсии. Как отмечается, решение было принято на заседании правления ПФР, прошедшего в пятницу, 20 декабря.

Несмотря на то, что деньги на выплаты через почтовые отделения будут направлены раньше (с 25 декабря, а через два дня отделения фонда перечислят средства в банки), дойдут до получателей они только к началу 2020 года.

Таким образом, пенсия за январь поступит на банковские карты россиян с 30 декабря. Получателям же пенсий через "Почту России" доставят выплаты с 3 января, рассказали в пятницу в пресс-службе Пенсионного фонда России.

АС

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