Зимние купания или как это делают в разных странах

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20 декабря 2019, 22:12 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова ]

Моржи в России, фото соцсети

Зимние купания в ледяной воде популярны во многих странах мира. Где - то это часть религиозных обрядов , в других случаях ныряют в холодную воду, чтобы закалить и оздоровить организм , а где-то так народ развлекается.

«ЗакалЁнная Россия – Здоровая страна»

Редакция «Аргументы недели» решила узнать немного больше об истории моржевания, а также рассказать про забавные традиции зимнего плавания у разных народов.



История появления зимних купаний

История купания в ледяной воде насчитывает несколько тысяч лет. Наши далекие предки были вынуждены преодолевать различные водные препятствия во время охоты или рыбалки.

Историки выяснили, что у древних скифов была традиция окунать детей в ледяную воду, которая потом прижилась и у славян. Это была вынужденная мера, чтобы дети были готовы к суровым климатическим условиям.

В Древнем Китае, Греции, Египте и Риме, климат был совсем не как у северных народов, но тоже практиковалось купание в холодной воде.

Знаменитый древнегреческий врач Гиппократ утверждал: «Теплая вода расслабляет, и только холодная стимулирует».

Многие исторические деятели принимали участие в зимних купаниях.

Среди них Петр I, А.В. Суворов, А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, И. Крылов, Н. Чернышевский, И. Репин, И. Павлов, а также К.К. Рокоссовский и М.Н. Тухачевский.

Зимние заплывы в Англии

Ежегодно 25 декабря жители и гости графства Девон, приходят на местный пляж с целью не просто искупаться в холодной воде залива.

К простому купанию присоединился элемент карнавала. На купаниях можно встретить кого угодно: снеговики, Санта-Клаусы, эльфы, ангелы. Чаще всего участники надевают красивый купальный костюм, колпачок Санты и берут в руки британский флаг.

Заплывы носят еще и благотворительный характер, собираются средства для различных фондов.

Рождественским купаниям в озере Гайд-Парк уже более 150 лет. Лондонская традиция появилась в 1864 году. Особенность этого заплыва состоит в том,что участвовать могут только члены клуба со специальной подготовкой.

Строгих правил нет: плыть можно любым стилем, лишь бы добраться до финишной черты.

Награда победителя - кубок Питера Пэна. Одни считают, что именно кубок Питера Пэна, потому что автор покровительствовал клубу моржей, другие склоняются к тому, что сам заплыв носит характер ребячества и интересует тех, кто никак не хочет повзрослеть.

Зимние купания в Канаде и США

1 января каждого года в Канаде, в Ванкувере ознаменовано праздником «белых медведей».

В 1920 году Питер Пэнтеджес основал клуб любителей зимнего плавания и назвал его «Polar Bear Swim Club» («Клуб полярных медведей»).

Участникам и зрителям зрелище так понравилось, что заплывы решили проводить ежегодно.

Формат со временем тоже был скорректирован: допустимы карнавальные костюмы. Поэтому, если вы попадете на ванкуверский заплыв «белых медведей», не пугайтесь бегущему навстречу человеку-акуле, человеку-томату, Годзилле или бесчисленному множеству Санта-Клаусов.

Русские и поляки любителей холода называют «моржами», норвежцы и финны – «нерпы» или «тюлени», а канадцы и американцы – «белые медведи».

Зимние купания в Болгарии

Жители Балканского полуострова тоже любят окунаться в ледяную воду. Йордановден – так у них называется Крещение.

Ныряют болгары в прорубь не просто так, а чтобы найти крест. Тот, кому посчастливится это сделать, будет здоров и счастлив целый год.

В Китае плавают в реке Шеньян. В Италии ныряют в Тибр. В Голландии массовые заплывы можно наблюдать в Северном море. Шотландцев — в реке Форт. Представители немецкого клуба «Берлинские морские котики» ежегодно 25 декабря купаются в озере Оранке.

И это далеко не весь список стран, в которых есть выносливые «моржи», закаленные «тюлени» и непрошибаемые «белые медведи».

Полина Винокурова