Турчак: «Единая Россия» не поддержит предложение о снижении нештрафуемого порога скорости

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20 декабря 2019, 20:07 [ «Аргументы Недели» ]

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, фото с официального сайта партии

«Единая Россия» не поддержит высказанную в правительстве инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч. С соответствующим заявлением выступил Андрей Турчак, глава Генерального совета партии.

Как напомнил политик, в ходе недавнего приема граждан председатель «Единой России» Дмитрий Медведев четко выразил свою позицию, согласно которой снижение нештрафуемого порога станет просто поводом для того, чтобы штрафовать большое количество людей в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения.

По словам Турчака, партия провела широкую общественную дискуссию по этой теме. Большинство людей считает снижение нештрафуемого порога избыточной мерой, поэтому ЕР не поддержит данное предложение, процитировала главу Генсовета политической организации ее пресс-служба.