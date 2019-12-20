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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Горячий ТОП региональных новостей:новосибирец пытался срубить ёлку и попал в полицию

, 19:29 [ «Аргументы Недели», ]

Горячий ТОП региональных новостей:новосибирец пытался срубить ёлку и попал в полицию
фото: pixabey

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: столкновение двух фур в Кировской области, разбитая остановка в Ставрополе и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Твери пенсионер сломал ребра по вине маршрутчика, ищут свидетелей. Родственники пенсионера, пострадавшего в результате действий маршрутчика вечером  на площади Терешковой, просят о помощи. Как рассказала родственница пожилого мужчины, около 17:30 на остановке в сторону микрорайона "Чайка" водитель маршрутки №51 не дал нормально выйти пенсионеру, зажав ему руку дверью. Об этом сообщает Афанасий бизнес.

В Петропавловске-Камчатском на карантин закрыто два учебных учреждения. 20 декабря в Петропавловске-Камчатском на карантин закрылся еще одно учебное учреждение - лицей № 21. Порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в лицее превысил 20 процентов от общего числа учащихся. Карантин введен до 27 декабря, передает Полуостров Камчатка. 

Новосибирец пытался срубить ёлку и попал в полицию. Лесники задержали человека с топором возле хвойного дерева. Правонарушителя передали в отдел полиции для составления административного протокола, сообщает НДН.ИНФО.

На трассе в Кировской области столкнулись две фуры. В Кировской области столкнулись два большегруза. В результате происшествия 30-летний водитель получил травмы. Мужчине потребовалась госпитализация, передает Новый Вариант.

Под Калининградом женщина украла и уничтожила документы. Жительница Черняховска стала фигурантом уголовных дел, возбуждённых по факту кражи и умышленного уничтожения документов. В ходе следствия установлено, что 33-летняя автомойщица, работающая в таксопарке на улице Ленинградской, проникла в припаркованный автомобиль, откуда похитила портмоне, где было 7 000 рублей. С целью скрыть следы преступления  и избежать разоблачения подозреваемая сожгла в мусорном контейнере страховое свидетельство и водительское удостоверение, найденные в бумажнике, уточняет НИА Калиниград.

Житель Ставрополя разбил остановку. Неизвестный повредил автобусную остановку в Октябрьском районе краевой столицы. Полицейские выявили, что это сделал 50-летний житель города. Он пояснил, что вечером они с товарищем выпивали спиртные напитки. После встречи он направился к остановке для ожидания общественного транспорта, но, не дождавшись автобуса, разбил стекло остановочного пункта, таким образом, решив выместить свои эмоции, сообщает Ставрпольский репортер.

 

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