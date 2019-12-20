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20 декабря 2019, 19:15 [ «Аргументы Недели», Андрей СУРОВЦЕВ ]

Мужчина с телефоном, pixabay.com. Фото внутри текста: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Телефонный терроризм вот уже несколько лет не даёт покоя правоохранительным органам России и гражданам, которых коснулись участившиеся эвакуации из торговых центров, школ и даже аэропортов. На первый взгляд может показаться, что подобные инциденты не приносят реального вреда: все остаются целы, реальных жертв нет. Однако, если копнуть поглубже, одна эвакуация может нанести огромный финансовый ущерб для торгового центра, например, а в последние месяцы эвакуации происходят, как минимум, раз в день. Это ещё не говоря о том, что телефонный терроризм дезориентирует работу силовиков, вводит в замешательство простых людей, которые с каждым днём все сильнее боятся выбираться куда-то из дома. С другой стороны, это же явление может, наоборот, расслабить граждан, которые привыкли к фактически «учебной» тревоге. Зачастую, когда срабатывает сирена эвакуации, посетители ТЦ просто не обращают на неё внимание. А это, в свою очередь, ставит их безопасность под реальную угрозу.

Эвакуации из школ

В этом году участились звонки о «минировании» учебных заведений. Известно о том, что многие школы страдают от эвакуаций практически ежедневно. А более всего страдают дети: после включения оповещения им приходится бежать на улицу, минуя раздевалку. Дальше, зачастую без курток и в сменной обуви, их отводят на школьное футбольное поле или другую спец-площадку, где они ждут отмены тревоги или попросту родителей, которые должны в срочном порядке их забирать. Некоторые родители жалуются, что практика ежедневных эвакуаций вредит здоровью детей, но делать нечего: это банальное обеспечение безопасности школьников. И нужно не отменять эвакуации, а обеспечивать комфортные условия для них. Так, например, представитель международной школы в Москве, педагог Анна, поделилась с изданием BFM.ru правилами просветления эвакуации в их учебном заведении:

«Во всех международных школах другая логистика движения детей. Все выходят и идут, допустим, на футбольное поле. Все выстраиваются. На месте эвакуации (у нас есть места для эвакуации) стоят контейнеры с одеялами. Если на улице холодно, всех заматывают в одеяла. Кроме того, у всех в этих школах есть автобусы. Детей, допустим, самых маленьких, посадят в автобусы и куда-то отвезут. Они не будут мерзнуть на улице».

Также, она добавила, что после срабатывания оповещения о тревоге, всем родителям приходят СМС-сообщения, которые информируют их об эвакуации в школе. Таким образом, можно создать достойные условия, в которых безопасность детей будет сопровождаться комфортом, однако это действительно возможно для частных школ. Создание таких условий в государственных учебных заведениях нанесёт огромный финансовый удар по бюджету страны.

Сколько стоит эвакуация?

Эвакуация школ может быть чревата простудами среди детей. Однако реальные финансовые потери несут торговые центры, когда, например, в их администрацию поступают звонки с сообщениями о том, что здание заминировано. Пусть процесс эвакуации и может занять всего минут 10-15, последствия, которые заключаются в простое пустующих магазинов могут длиться часами. Нужно ждать, пока приедут представители правоохранительных органов, пока они тщательно проверят здание, пока дадут официальное разрешение на продолжение работы ТЦ. За это время магазины могут потерять очень большие деньги.

По подсчетам 2017 года, когда телефонный терроризм ещё не был таким распространённым и привычным явлением, финансовые потери впечатляющие. Так, ТЦ площадью около 100 тысяч метров квадратных может приносить в час от 5 до 15 тысяч долларов. Однако за такой же час простоя арендаторы площади могут терять в разы больше. Именно поэтому телефонный терроризм наносит огромный удар по карману владельцев магазинов и торговых центров и, в целом, по сектору частного бизнеса РФ. Это ещё не говоря о том, какой ущерб наносится обществу.

Андрей СУРОВЦЕВ