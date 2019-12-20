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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Тольятти в детские сады и школы поставлляли мясо животных, зараженных трупным ядом

, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]

В Тольятти в детские сады и школы поставлляли мясо животных, зараженных трупным ядом

В Тольятти сотрудники ФСБ и МВД и ветеринарные службы проверили несколько мясокомбинатов - на складах ООО «Мясная провинция» и ООО «Мясной провиант» обнаружили 50 тонн мяса неизвестного происхождения без документов, клейма, с признаками гниения и болезней. Оно было предназначено для поставки в школы и детские сады города.

Чтобы товар выглядел приличнее, его разделывали, вымачивали в уксусе, химических растворах и замораживали. Экспертиза показала, что это мясо павших и больных животных, которое категорически нельзя употреблять в пищу. В тканях найдены опасные инфекции, такие как кишечная палочка, но главное — это содержание в мясе трупного яда.

Скорее всего эта партия не была единичной, а значит такими мясом уже кормили детей. После проверок в нескольких садиках Тольятти, Самары и Сызрани также была найдена некачественная продукция, сообщает tltgorod.ru. 

БИ

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