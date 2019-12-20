Британские исследователи: установлена взаимосвязь между изменениями головного мозга и подростковым пьянством

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20 декабря 2019, 18:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Британские исследователи выяснили, как частота употребления алкоголя подростками сказалась на развитии их головного мозга. Самая сильная взаимосвязь между изменениями серого вещества и частотой пьянства была зарегистрирована у девочек.

Ученые наблюдали за 14-летними подростками до наступления их 19-летия. Специалисты использовали томограммы 726 здоровых испытуемых для отслеживания показателей.

Как выяснилось, за пять лет подростки, испытывавшие снижение серого вещества в лобных и височных областях мозга, напивались чаще. В частности, ученые рассматривали те случаи, когда испытуемые употребляли алкоголь до невозможности твердо стоять на ногах.

Ученые выяснили, что не только пьянство приводит к поражениям головного мозга. Структурные изменения в сером веществе могут приводить и здоровых подростков к частому употреблению алкоголя. У части сильно пьющих подростков, участвовавших в исследовании, изменений обнаружено не было.