Путин: Запад всегда

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 20 декабря, напомнил, что Запад "пугали" Россией не только в царские и советские времена – то же самое продолжают делать и сейчас.

Путин в ходе неформальной встречи глав государств-участников СНГ отметил, что Запад всегда пугали Россией. "Ничего не меняется", – подчеркнул российский лидер.

Глава государства также напомнил, что для ослабления СССР западные политики были даже готовы пойти на сделку с фашистской Германией. "Что, по сути дела, и произошло", – резюмировал Владимир Путин, напомнив, что тому есть документальные подтверждения.