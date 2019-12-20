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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Путин: Запад всегда "пугали" Россией

, 17:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин: Запад всегда
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 20 декабря, напомнил, что Запад "пугали" Россией не только в царские и советские времена – то же самое продолжают делать и сейчас.
 
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Путин в ходе неформальной встречи глав государств-участников СНГ отметил, что Запад всегда пугали Россией. "Ничего не меняется", – подчеркнул российский лидер.
 
Глава государства также напомнил, что для ослабления СССР западные политики были даже готовы пойти на сделку с фашистской Германией. "Что, по сути дела, и произошло", – резюмировал Владимир Путин, напомнив, что тому есть документальные подтверждения.
ЕТ

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