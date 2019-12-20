Синоптики: в Москве фиксируется

//Общество 13+

20 декабря 2019, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

«Розовая зима», которые пророчили синоптики, уже фиксируется в столичном регионе в этом месяце. В декабре среднесуточная температура воздуха постоянно превышает норму.В первые десять дней было теплее на 0 - 8 единиц, во второй декаде - на 5-8 градусов.

Последний месяц уходящего года также значительно отстает от среднемноголетних значений по количеству осадков. На сегодня показатель составляет только 31% от нормы, а снега вообще нет, хотя, согласно статистике, к 20 декабря высота снежного покрова должна достигать 15 сантиметров.