Одиночный пикет на опоре Крымского моста. Мужчину удалось снять с помощью строительной техники

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20 декабря 2019, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве на мосту у парка Горького задержали участника одиночного пикета. Мужчина влез на опору моста и не желал спускаться. Пришлось использовать тяжелую строительную технику и снимать пикетчика.

По сообщению очевидцев, он залез на балки моста с плакатом «ГБУ Москвы хватит кошмарить Сергея Щербакова. Профсоюз ГБУ «Автомобильные дороги». История конфликта и увольнения многодетного отца, за которого борется профсоюз, длится уже почти год.

Пикетчика задержали, его отвезли в полицейское отделение на беседу.