Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Психолог: устроивший стрельбу на Лубянке мог попасть под влияние радикальных взглядов

, 14:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Психолог: устроивший стрельбу на Лубянке мог попасть под влияние радикальных взглядов
фото: pixabey

Заведующий отделом медицинской психологии научного центра Сергей Ениколопов считает, что стрелок, совершивший преступление на Лубянке, мог попасть под влияние крайне радикальных взглядов.

«Скорее всего, преступление было запланировано. В каком-то смысле это символический акт. Когда одиночка что-то делает, то, как правило, — даже наши все расстрелы в школе – это что-то означает. Конечно, этот день выбран не случайно (19 декабря — День контрразведчика).Его психическое состояние пока не очень понятно. Если он смотрел что-то в социальных сетях, то мог заразиться какими-то крайне радикальными взглядами. Тем более в нашей стране террор одиночек до 1917 года был очень популярен и все, кто учились в школе, это проходили», — отметил психолог.

Эксперт также добавил, что такие происшествия, как стрельба на Лубянке происходят на фоне всеобщей озлобленности и атомизации. 

"Эффекты от сообщений в СМИ действуют. Люди избивают кого-то и размещают видео у себя на страницах в соц.сети. То есть самодоносом занимаются, зато у них слава и какое количество лайков! Стрелок ни с кем не общался, только работа и стрельба и всевозможные срывы", - добавил Еникополов.

СЕ

//картина дня

Политика

Лукашенко заявил о

Лукашенко заявил о "колоссальном прогрессе" в сотрудничестве с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу сообщил о колоссальном прогрессе в развитии сотрудничества с Россией. Политик, однако, убежден, что двум странам еще "есть над чем работать".

Правоохранители проводят обыски в подмосковном городе Подольске, где проживал предположительный стрелок 39-летний Евгений Манюров. Отмечается, что проверяются как квартира, в которой проживал мужчина, так и та, в которой он был прописан.

Правоохранители проводят обыски в подмосковном городе Подольске, где проживал предположительный стрелок 39-летний…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Журналистка канала «База» успела первой побеседовать с матерью «стрелка с Лубянки». Она была в квартире женщины в момент, когда туда ворвались силовики и пострадала…

//новости ан

//новости ан

В Кургане мужчина пришел к зданию администрации области в костюме динозавра и стал подметать крыльцо от снега. Чиновники почему-то сильно испугались и вызвали полицию…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Ксения Собчак любительница провокаций. Не успели утихнуть пересуды по поводу катафалка на свадьбе и стриптиза после венчания в церкви, как экс-кандидат в президенты…

//новости ан

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев медалью «За служение Кузбассу» наградил свою супругу. Благотворительность – дело хорошее, особенно, когда ей занимается…

//новости ан

//новости ан

Риск смерти человека от сердечно-сосудистых заболеваний может зависеть от времени года, в которое он родился. Таковы итоги нового масштабного исследования специалистов…