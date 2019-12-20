Психолог: устроивший стрельбу на Лубянке мог попасть под влияние радикальных взглядов

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20 декабря 2019, 14:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Заведующий отделом медицинской психологии научного центра Сергей Ениколопов считает, что стрелок, совершивший преступление на Лубянке, мог попасть под влияние крайне радикальных взглядов.

«Скорее всего, преступление было запланировано. В каком-то смысле это символический акт. Когда одиночка что-то делает, то, как правило, — даже наши все расстрелы в школе – это что-то означает. Конечно, этот день выбран не случайно (19 декабря — День контрразведчика).Его психическое состояние пока не очень понятно. Если он смотрел что-то в социальных сетях, то мог заразиться какими-то крайне радикальными взглядами. Тем более в нашей стране террор одиночек до 1917 года был очень популярен и все, кто учились в школе, это проходили», — отметил психолог.

Эксперт также добавил, что такие происшествия, как стрельба на Лубянке происходят на фоне всеобщей озлобленности и атомизации.

"Эффекты от сообщений в СМИ действуют. Люди избивают кого-то и размещают видео у себя на страницах в соц.сети. То есть самодоносом занимаются, зато у них слава и какое количество лайков! Стрелок ни с кем не общался, только работа и стрельба и всевозможные срывы", - добавил Еникополов.