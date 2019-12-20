Российские регионы вынудили принять столичный мусор

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20 декабря 2019, 14:15 [ «Аргументы Недели», Егор КУМАЧЕВ ]

Мусорный полигон, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

В очередной раз российские власти попытались приравнять плоды своих трудов к европейскому стандарту, но получилось как всегда. Тульская, Калужская, Владимирская области к 30-ому году призваны стать гигантской мусоркой. На экологию и самих людей видимо всем плевать – во главе угла вновь оказалась дележка бюджета. А тем временем регионы все больше накаляются – граждане возмущаются, однако попадают не в объективы телекамер федеральных каналов, а под прицел оперативников.

На официальном сайте мэрии Москвы появился занятный проект новой территориальной схемы обращения с отходами в столице на период с 2020-го по 2029-ый год. К большому облегчению тех, кто отстаивает многострадальную ж/д станцию Шиес, Архангельской области в схеме нет. Хотя сам проект еще является сырым и будет в последующем корректироваться, похоже, не один раз.

Теперь пришла пора отстаивать Калужскую область. Жители, вооружившись плакатами «В Кремле праздник, у нас – беда!», выстроились вдоль трассы, по которой должен был чинно проехать кортеж, сопровождавший кремлевскую елку. Согласно имеющимся данным, свалку обустроят в деревне Михали. Под нее выделили тысячу гектаров земли, импортировать же собираются около 2-х тонн отходов в год, и так на протяжении 46-ти лет. Раньше людей успокаивали, уверяя, что мусор будет их собственный, родной, а потом выяснилось – все-таки без Москвы и здесь не обошлось.

В городе Карабаново, расположенном во Владимирской области, чиновники также заливались соловьями, дескать, мусоросортировочный комплекс возводить не планируют. Вот только в вышеупомянутой схеме интересным образом очутилась свалка, базирующаяся в данном районе. В Казани тоже народ разбушевался. Палаточный лагерь, сформированный неравнодушными, уже прозвали «Шиес-2». В начале этой недели его штурмом взяли омоновцы – посчитали, что митингующие намеренно нарушают общественный порядок.

Вообще разработанный нынче нацпроект гласит: к 2024-ому году треть всех российских отходов должна быть утилизирована. А сейчас, когда в спину дышит 2020-й, перерабатывается всего-то порядка 5-ти %. «Наверху» долго чесать репу, придумывая, как получить нужные цифры, не пришлось – сжигание мусора приравняли к переработке. Правда, со сноской: если отходы используются при производстве тепло- или электроэнергии. Такая удобная для властей идея уже была одобрена Администрацией Президента.

Между тем неугомонные журналисты вознамерились выяснить, какую именно «супер-пупер» технологию собрались использовать. Она заключается в захоронении пластиковых контейнеров с измельченным мусором. Во всяком случае, инициаторы строительства с пеной у рта доказывали, что свалка будет соответствовать высоким экологическим стандартам ЕС. Выяснилось, что ни в Финляндии, ни в Швеции о таком и не слыхали. В Хельсинки, к примеру, мусоросжигание постепенно сходит на нет. Там каждый продавец обязан принять устаревший продукт, ведь он за его утилизацию отвечает головой, а сам процесс переработки уже включен в стоимость товара. Получается просто и эффективно: батарейки относят в магазины электроники, лекарства и колбы – в аптеки и т.д. Урны же и на улицах, и в квартирах, и в гостиницах поделены на сектора: пластик/бумага/органика. Детей еще с малых ногтей приучают уважать свою страну и окружающий мир, исключив излишества и соответственно роскошь как таковую. Ну не любят они кичиться высокими доходами. Среднестатистический финн производит 300 кг отходов в год, а москвич – свыше 800 кг. Почувствуйте разницу, что называется.

Возникает вопрос: почему бы нам не продавать образующиеся груды мусора в северные страны, которые с радостью его у нас купят? Ответ банален: тогда не будут выделяться многомиллионные средства, предназначенные для призрачной утилизации и раздельного сбора. К слову, некоторые управляющие компании Москвы уже успели подсуетиться и включить в ежемесячную плату сепарацию ТБО, существующую, как на беду, только на бумаге.

А в России нынче заняты исключительно введением в образовательную программу уроков религии и патриотизма, а также агрессивными протестами против введения закона «О семейно-бытовом насилии». Тем временем российская матушка природа, оплеванная и властью, и бизнесом, и гражданами, помаленьку погибает.

Егор КУМАЧЕВ