Дед Мороз рассказал, какие желания дети загадывают ему чаще всего

//Общество 13+

20 декабря 2019, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Всероссийский Дед Мороз, чья резиденция находится в Великом Устюге, рассказал, о чем чаще всего просят его дети. По его словам, далеко не все ребята мечтают об игрушках и конфетах.

«Не все просят технику - просят и здоровье для своих мам и пап, бабушек и дедушек... Самая оригинальная - это, наверное, и самая простая: хочу увидеть Деда Мороза, хочу обняться», - сообщил он. Также Дед Мороз вспомнил о самой трогательной просьбе. Тогда ребенок пожелал для сестры куклу, для дедушки новые валенки, а для бабушки «столько яблок, сколько не жалко».

Главный зимний волшебник страны признался, что под Новый год вера в чудо просыпается и у взрослых. Он рассказал, что часто с просьбой сфотографироваться к нему подходят и взрослые мужчины. Правда делают они это, пока никто не смотрит.