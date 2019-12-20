Государственная Дума: необходимо провести перепись всех сим-карт в стране

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20 декабря 2019, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rbc

Фотобанк АН

Депутат Госдумы выступил с предложением к Роскомнадзору. Он хочет провести перепись абонентов сотовой связи и создать единую базу всех сим-карт.

В письме депутата Государственной Думы от ЛДПР Бориса Чернышова главе Роскомнадзора Александру Жарову написано о том, что России надо узнать о всех действующих сим-картах, а также запустить федеральную платформу - агрегатор для верификации сведений о количестве карт, зарегистрированных на конкретного гражданина или компанию.

Необходимость данного действия объясняется так: злоумышленники часто оформляют сим-карты на добросовестных абонентов, о чем граждане даже не догадываются. Любое законопослушное лицо сегодня может стать участником уголовного дела, если его данные будут использоваться в криминальной среде.

Известно, что при удалении данных с сим-карты их можно восстановить через телефон. Для этого существует специализированное программное обеспечение.