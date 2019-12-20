Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Государственная Дума: необходимо провести перепись всех сим-карт в стране

, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rbc

Государственная Дума: необходимо провести перепись всех сим-карт в стране
Фотобанк АН

Депутат Госдумы выступил с предложением к Роскомнадзору. Он хочет провести перепись абонентов сотовой связи и создать единую базу всех сим-карт.

В письме депутата Государственной Думы от ЛДПР Бориса Чернышова главе Роскомнадзора Александру Жарову написано о том, что России надо узнать о всех действующих сим-картах, а также запустить федеральную платформу - агрегатор для верификации сведений о количестве карт, зарегистрированных на конкретного гражданина или компанию.

Необходимость данного действия объясняется так: злоумышленники часто оформляют сим-карты на добросовестных абонентов, о чем граждане даже не догадываются. Любое законопослушное лицо сегодня может стать участником уголовного дела, если его данные будут использоваться в криминальной среде.

Известно, что при удалении  данных с сим-карты их можно восстановить через телефон. Для этого существует специализированное программное обеспечение.

ЕЧ

//картина дня

Политика

Лукашенко заявил о

Лукашенко заявил о "колоссальном прогрессе" в сотрудничестве с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу сообщил о колоссальном прогрессе в развитии сотрудничества с Россией. Политик, однако, убежден, что двум странам еще "есть над чем работать".

Правоохранители проводят обыски в подмосковном городе Подольске, где проживал предположительный стрелок 39-летний Евгений Манюров. Отмечается, что проверяются как квартира, в которой проживал мужчина, так и та, в которой он был прописан.

Правоохранители проводят обыски в подмосковном городе Подольске, где проживал предположительный стрелок 39-летний…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Журналистка канала «База» успела первой побеседовать с матерью «стрелка с Лубянки». Она была в квартире женщины в момент, когда туда ворвались силовики и пострадала…

//новости ан

//новости ан

В Кургане мужчина пришел к зданию администрации области в костюме динозавра и стал подметать крыльцо от снега. Чиновники почему-то сильно испугались и вызвали полицию…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Ксения Собчак любительница провокаций. Не успели утихнуть пересуды по поводу катафалка на свадьбе и стриптиза после венчания в церкви, как экс-кандидат в президенты…

//новости ан

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев медалью «За служение Кузбассу» наградил свою супругу. Благотворительность – дело хорошее, особенно, когда ей занимается…

//новости ан

//новости ан

Риск смерти человека от сердечно-сосудистых заболеваний может зависеть от времени года, в которое он родился. Таковы итоги нового масштабного исследования специалистов…