Губернатор Дона выступил с ежегодным инвестпосланием

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20 декабря 2019, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Ростовской области Василий Голубев

Как рассказал Василий Голубев, всего областной реестр инвестиционных проектов включает 650 проектов с объемом вложений свыше 500 млрд рублей. 55 наиболее крупных из них с общим объемом инвестиций 363 млрд рублей включены в актуальную «губернаторскую сотню» и находятся на особом сопровождении.

В уходящем году за счет частных инвестиций было реализовано свыше 160 проектов на сумму около 30 млрд рублей.

- Еще 250 проектов на сумму порядка 55 млрд рублей находятся в высокой степени готовности и будут введены в эксплуатацию в 2020 году, - добавил Василий Голубев.

Специнвестконтракты

Специальные инвестиционные контракты, которые обеспечивают крупным инвесторам стабильность налоговой нагрузки для реализации высокотехнологичных проектов, являются эффективным механизмом господдержки, считает губернатор.

- Сегодня Ростовская область входит в пятерку регионов по количеству заключенных специнвестконтрактов. За два года подписано четыре таких контракта, которые принесут более 5,6 млрд рублей инвестиций и обеспечат создание сотен рабочих мест, - подчеркнул Василий Голубев.

Один из четырех СПИКов - с Новочеркасским электродным заводом - позволит инвестировать в производство свыше 2,7 млрд рублей. А объем налогов и прочих платежей составит около 900 млн рублей.

Еще три специнвестконтракта связаны с ветроэнергетикой. Это предприятие «Башни ВРС» в Таганроге и два в Волгодонске: компании «ВетроСтройДеталь» по производству модульных башен, а также «НоваВинд» по созданию производства гондол и генераторов для ветроустановок.

ТОСЭРы

В инвестпослании губернатор дал поручения по снятию инфраструктурных ограничений и привлечению бюджетных инвестиций для ТОСЭРов. В Ростовской области их три: «Гуково», «Донецк» и «Зверево». В них действуют налоговые и иные льготы, сниженные процентные ставки по кредитам и лизингу, сопровождение областными властями создаваемых проектов. По итогам прошлого послания они были дополнены специальными льготными условиями при предоставлении «инженерных» субсидий.

Резиденты ТОСЭР в Ростовской области уже создали около 1000 новых рабочих мест. Однако их должно быть в разы больше, уверен донской губернатор.

Чтобы активизировать ТОСЭРы, надо снять инфраструктурные ограничения: по электричеству, воде, очистным сооружениям. Предложения должны дать региональные министерства промышленности и ЖКХ. Для привлечения бюджетных инвестиций минфину области необходимо подготовить изменения существующих нормативов обязательного софинансирования моногородов к областным деньгам.

- Важно развернуть в сторону городов -ТОСЭРов не только коммерческие, но и бюджетные инвестиции. Повышение качества жизни в моногородах – зона совместной ответственности областной и местной власти. Для моногородов уровень обязательного софинансирования к областным деньгам должен быть снижен, - заявил Василий Голубев.

Центры обработки данных

В 2019 году в Ростовской области продолжилась реализация проекта «Яндекс.Маркет» с маркетплейсом «Беру». В ноябре количество заказов, которые обрабатывает региональный склад «Беру», превысило 50 тысяч. И количество заказов продолжает расти. Компания планирует вдвое увеличить складские мощности и довести объём инвестиций в регион только в рамках первого этапа проекта до 1 млрд рублей, рассказал губернатор о практике цифровой торговли на Дону.

Поэтому в Ростовской области планируется создать Центры обработки данных.

- Сейчас идут переговоры с тремя из четырех крупнейшими в стране компаниями в этой сфере. Речь идёт о первоначальных инвестициях порядка 5 млрд рублей по каждому из проектов, - рассказал глава региона.

Снижение стоимости аренды земли

Василий Голубев предложил снизить арендную плату за землю под крупные инвестпроекты. Предложения о корректировке соответствующего законодательства должны быть подготовлены в первом квартале 2020 года.

- Для масштабных проектов арендная плата за землю должна быть снижена. Предлагаю рассмотреть вопрос об изменении механизма расчета такой платы. Арендная плата – не самоцель. Главное – добиться эффективного использования земли, - подчеркнул Василий Голубев.

Кроме этого, необходимо пересмотреть градостроительные документы для упрощения предоставление земельных участков под реализацию крупных инвестпроектов, считает глава региона.

- Крупный инвестор, предлагающий социально значимый проект, должен получать результативное содействие от органов местного самоуправления, а не бюрократическое решение об отказе в предоставлении земли, - уверен Василий Голубев.

Губернатор поручил представить предложения по корректировке градостроительных документов и в дальнейшем, если потребуется, внести соответствующие изменения в региональные правовые акты.

Поддержка для начинающих предпринимателей

Василий Голубев поручил региональному агентству поддержки предпринимательства рассмотреть возможность внедрения нового продукта для открывающих свой бизнес предпринимателей.

В частности, губернатор предложил предоставлять начинающим предпринимателям льготные займы.

- Поручаю агентству поддержки предпринимательства рассмотреть в качестве пилотного проекта внедрение нового продукта для начинающих предпринимателей со ставкой 1% годовых и сроком займа до трёх лет. Важное условие – вид деятельности должен быть связан с производством, или IT-технологиями, - сказал Василий Голубев.

Также глава региона поднял вопрос выпуска региональных гособлигаций для реализации масштабных инфраструктурных проектов. Профильным министерствам дано поручение проработать эту тему и внести предложения.

Общая капитализация региональных институтов развития бизнеса в этом году приблизилась к 4 млрд рублей. В результате снижены ставки по льготным микрозаймам, поручительствам, финансовой аренде.

Еще одна серьезная новация уходящего года – открытие «точек кипения» – пространств коллективной работы над проектами будущего. За год на Дону создано шесть таких развивающих пространств.

Губернатор поставил задачу областному министерству экономики совместно с институтами развития бизнеса, деловыми сообществами, вузами привлекать к работе предприимчивых, активных людей, которые смогут собирать проектные команды, находить единомышленников, разрабатывать новые проекты.

В ассортименте донских институтов развития и нефинансовые формы поддержки – консультационные, образовательные, имущественные. На базе РРАПП в 2019 году создано четыре центра «Мой бизнес». На следующей неделе в Новочеркасске будет открыт пятый.

Повышение производительности труда - приоритет

Ростовская область - пилотный регион по реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Его главная цель - ежегодный прирост производительности труда на крупных и средних предприятиях. К 2024 году он достигнет 4,9%.

Сегодня в проекте участвуют 38 донских предприятий. К 2024-му их должно быть почти в пять раз больше.

В Ростовской области поддерживают всех участников нацпроекта, предусматривая льготные займы, «инженерные» субсидии, снижение пороговых значений по объему годовой выручки.

Однако в процесс повышения производительности необходимо включаться среднему бизнесу. Это актуально для социальной сферы, для государственного и муниципального управления, считает губернатор.

- Отраслевым министерствам при поддержке минэкономразвития необходимо обеспечить максимальных охват потенциальных участников нацпроекта. Главным приоритетом и года уходящего, и ближайших лет будет работа по повышению производительности, - заявил Василий Голубев.

Центр цифровой трансформации

- В регионе должен быть создан центр цифровой трансформации. Дорожная карта цифровой трансформации региона, с конкретными прикладными проектами должна быть разработана в первом квартале 2020 года, - рассказал губернатор.

Центр необходим для решения масштабных задач в регионе с использованием современных цифровых технологий. Нацпроект «Цифровая экономика» закрепил приоритеты развития сквозных технологий и трансформации госуправления.

Предстоит радикально переосмыслить все существующие процессы и выстроить их заново, снизив влияние человеческого фактора. «Государство – как платформа» – это целевая модель на уровне страны. На Дону необходимо реализовать концепцию «Цифровой регион».

В регионе уже начали работу над образовательной составляющей центра. В Южном федеральном университете прошло первое масштабное обучение госслужащих основам цифровой трансформации. Кроме того, был создан Южный научно-образовательный центр «Цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплекса» – так называемый «Южный НОЦ», сообщил губернатор. Также Ростовская область стала пилотным регионом по предоставлению персональных цифровых сертификатов для населения.

Оптимизация административных процессов

Повышение на 30 процентов производительности в госсекторе к 2024 году – это цель проекта, который предложил в своем инвестпослании губернатор Дона.

- Начнем с оптимизации типовых процессов в аппарате правительства, областных и муниципальных органах исполнительной власти. Пилотными муниципалитетами выбраны Волгодонск и Волгодонской район, - рассказал Василий Голубев.

Аудит собственной деятельности, сокращение временных затрат на выполнение административных процессов, снижение скрытых потерь – это те направления, по которым в первую очередь необходимо провести работу.

Органам исполнительной власти региона поручено представить предложения по реализации проекта повышения производительности труда в курируемых отраслях.

«Регуляторная гильотина»

В своем послании Василий Голубев поручил всем органам регионального надзора и контроля провести ревизию своих полномочий и обязательных требований к бизнесу. И дать предложения по нормам, к которым должна быть применена «регуляторная гильотина».

Инвестиционный рейтинг Ростовской области мог бы быть значительно выше, если бы не избыточное влияние на региональный бизнес федеральных надзорных органов власти, считает губернатор.

Зачастую показателем эффективной работы контролеров является количество штрафов и закрытых объектов, а должно быть – число безопасно и стабильно работающих предприятий. Интенсивность контрольных мероприятий должна зависеть от класса опасности предприятия, от тяжести потенциальных негативных последствий. В реальности такой связи нет.

- Есть надежда, что качественный рывок произойдет после реализации механизма «регуляторной гильотины». С 1 февраля будут отменены более 20 тысяч устаревших, балластных норм, которые лишь создают лишнюю нагрузку на бизнес, - сказал Василий Голубев. - Поручаю всем органам регионального надзора и контроля включиться в аналогичную работу, провести ревизию своих полномочий и обязательных требований к бизнесу и дать предложения по нормам, к которым должна быть применена «регуляторная гильотина».

По итогам обращения губернатора Ростовской области с инвестиционным посланием будет сформирован организационный план по его реализации.