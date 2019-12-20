Сотрудникам полиции хотят разрешить изымать детей из семьи

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20 декабря 2019, 08:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

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В МВД России хотят внести поправки в Семейный кодекс, позволяющие полицейским временно изымать детей из семьи в случае опасности для ребенка. Пока таким правом наделены только сотрудники органов опеки.

Глава профильного управления МВД Станислав Колесник говорит о том, что в министерстве понимают "приоритет сохранения семьи". Но, временами происходят ситуации, когда требуется незамедлительно принять меры и оградить маленького человека от опасной ситуации.

Колесник также отмечает: когда полицейские действуют таким образом, они нарушают статью 77 Семейного кодекса РФ. По ней изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства. Сотрудникам органов остается только воспользоваться несколько иными полномочиями по определению детей, которые в тяжелой ситуации , в специальные учреждения.

Известно, что в МВД уже подготовили соответствующие поправки в статью 77 Семейного кодекса, чтобы у полицейских были соответствующие полномочия.

Но при этом, в ведомстве совсем не говорят о том, что после изъятия сына или дочери из семьи автоматически должно следовать заявление в суд о лишении родительских прав или ограничении в правах.

"Конечно, ситуация зачастую требует разбирательства, и это должы быть какие-то временные меры для того, чтобы разобраться в ситуации в дальнейшем", - говорит Станислав Колесник.