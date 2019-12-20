Синоптики: пока в Москве снега не ждем

//Общество 13+

20 декабря 2019, 07:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Фото: pixabay.com

Синоптики советуют москвичам пока забыть о снеге. Температура в столице в ближайшее время будет доходить до шести градусов выше нуля. Поэтому, в следующие пять-семь дней ждать пушистых хлопьев на улице не стоит.

Более того, и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд, говорит о том, что зимний температурный рекорд побит, сегодня побит и такие же высокие для этого времени года температуры будут держаться в выходные.

«О снеге можно временно забыть",- заключил специалист.

В минувший четверг Москву и многие другие города захватила ветреная непогода. Его порывы достигали 24 метра в секунду.