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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Синоптики: пока в Москве снега не ждем

, 07:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Синоптики: пока в Москве снега не ждем
Фото: pixabay.com

Синоптики советуют москвичам пока забыть о снеге. Температура в столице в ближайшее время будет доходить до шести градусов выше нуля. Поэтому, в следующие пять-семь дней ждать пушистых хлопьев на улице не стоит.

Более того, и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд, говорит о том, что зимний температурный рекорд побит, сегодня побит и такие же высокие для этого времени года температуры будут держаться в выходные.

«О снеге можно временно забыть",- заключил специалист.

В минувший четверг Москву и многие другие города захватила ветреная непогода. Его порывы достигали 24 метра в секунду.

ЕЧ

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