Росреестр поставил Крымский мост на кадастровый учет

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20 декабря 2019, 00:48 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Росреестр поставил на государственный кадастровый учёт железнодорожную часть Крымского моста – объект «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив. 2 этап (железнодорожная составляющая)».

Соответствующее заявление с приложением необходимых документов, в том числе разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, приняты от Росавтодора 18 декабря 2019 г. в 14 часов.

Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации - руководитель Росреестра Виктория Абрамченко:

– Железнодорожные пути Крымского моста как линейное сооружение, расположенное на территории двух субъектов Российской Федерации – Республики Крым и Краснодарского края – поставлены Росреестром на государственный кадастровый учёт в сокращенные сроки – в течение текущего дня.

По словам Виктории Абрамченко, ранее Крымский мост как сооружение (его автодорожная часть) был поставлен на кадастровый учёт в 2018 году, также Росреестр зарегистрировал право собственности Российской Федерации и право оперативного управления на него.

Железнодорожная часть Крымского моста протяженностью 19 км соединяет Темрюкский район Краснодарского края и г. Керчь Республики Крым. Расчётная скорость движения пассажирских поездов составляет 120 км в час, грузовых – 80. Число путей – 2.

18.12.2019 Управление Росреестра по Краснодарскому краю провело постановку на государственный кадастровый учёт и регистрацию прав в отношении восьми объектов недвижимого имущества, относящихся к инфраструктуре Крымского моста.

«Во взаимодействии с филиалом ФГБУ ФКП Росреестра по Краснодарскому краю нами были внесены сведения в кадастр недвижимости ЕГРН об учетной части Крымского моста, проходящей по территории Краснодарского края. Работа по реализации важного проекта в интересах государства проведена сотрудниками Темрюкского отдела в отношении более чем 1000 земельных участков в полном соответствии с законодательством», – отметил руководитель Управления Росреестра по Краснодарскому краю Александр Долгов.

«Специалисты Темрюкского отдела работали много, ответственно, напряжённо, с полной отдачей сил и в тесном сотрудничестве со всеми задействованными в этом процессе структурами» – сказал начальник Темрюкского отдела Управления Росреестра по Краснодарскому краю Андрей Мочайлов.

Управление Росреестра по Краснодарскому краю