Мужчина угрожал Грете Тунберг: он получил срок

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19 декабря 2019, 22:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Life.ru

Фото из соцсетей, Instagram gretathunberg

В Стокгольме осудили мужчину, отправлявшего анонимные письма с угрозами в адрес экоактивистки Греты Тунберг и её матери Малены Эрнман. Об этом стало известно благодаря газете Katrineholms-Kuriren.

Обвиняемый хотел, чтобы девушка перестала отстаивать борьбу за экологию и климат. Швед также угрожал расправой матери Тунберг в том случае, если ее ребенок не откажется от своих слов о негативном влиянии авиаперелётов на окружающую среду.

Во время допроса стало известно: письма злоумышленник отправлял из-за внимания, которое привлекала к себе Грета. При этом он уверял, что хотел лишь напугать активистку. Суд приговорил нарушителя к условному сроку и 200 часам общественных работ.

Действия юной экоактивистки нашли отклик по всему миру, и породили массовые мероприятия, известные как «школьные забастовки за климат» или "пятницы ради будущего".