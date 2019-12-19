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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Мужчина угрожал Грете Тунберг: он получил срок

, 22:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Life.ru

Мужчина угрожал Грете Тунберг: он получил срок
Фото из соцсетей, Instagram gretathunberg

В Стокгольме осудили  мужчину, отправлявшего анонимные письма с угрозами в адрес экоактивистки Греты Тунберг и её матери Малены Эрнман. Об этом стало известно благодаря газете Katrineholms-Kuriren.

Обвиняемый хотел, чтобы девушка перестала отстаивать борьбу за экологию и климат. Швед также угрожал расправой матери Тунберг в том случае, если ее ребенок не откажется от своих слов о негативном влиянии авиаперелётов на окружающую среду.

Во время допроса стало известно: письма злоумышленник отправлял из-за внимания, которое привлекала к себе Грета. При этом он уверял, что хотел лишь напугать активистку. Суд приговорил нарушителя к условному сроку и 200 часам общественных работ.

Действия юной экоактивистки  нашли отклик по всему миру, и породили массовые мероприятия, известные как «школьные забастовки за климат» или "пятницы ради будущего".

ЕЧ

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