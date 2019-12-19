Николай Чудотворец: самый теплый святой

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19 декабря 2019, 21:32 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Сегодня, 19 декабря, православные отмечают день самого теплого и понимающего святого Николая Чудотворца. А еще в народе этот день называют Никола Зимний.

Николай Чудотворец – самый почитаемый святой Русской православной церкви. С молитвами к нему каждый день обращаются сотни верующих, а он выслушивает и помогает.

Еще при жизни святитель совершал чудеса, а их было немало. Не зря же его прозвали Чудотворцем.

Что мы знаем о Николае Чудотворце?

Святой Николай родился в 270 году в городе Патары. Городок располагался в области Ликии в Малой Азии. С самого детства Николай решил посвятить свою жизнь Богу и вере. Николай Угодник дожил до глубокой старости и умер примерно 345-351 годах. Точная дата, увы, неизвестна.

В чем помогает святой?

Верующие знают, что святитель помогает в поисках любви. Молодые девушки, женщины молятся ему и просят покровительства в создании семьи. А как иначе? Когда-то святой помог отцу троих дочерей, который не мог выдать их замуж, поскольку был беден. Бедный отец так отчаялся, что решил продать девушек в публичный дом, чтобы они как-то смогли прокормить себя. Узнав об этом Николай, который служил епископом, подбросил к дому бедняка свои сбережения.

Николай Чудотворец помогает в поисках правды и справедливости. Он всегда стоит на страже невинно осужденных. Как гласит легенда, святой внезапно появился на площади во время казни трех узников и остановил палача. Казнь была отложена, а в скором времени были найдены доказательства невиновности осужденных.

Как просить помощи у святого? И всем ли он помогает?

Протоиерей Николай, приход в Литве: «Просить нужно с открытым сердцем и чистыми мыслями. Просить помощи могут все! И болящие, и путешествующие, и одинокие, и семейные. Молятся и просят о чуде Николая Угодника. Но следует помнить, что нужна и вера. Вера – сильное подспорье в молитве. Много я слышал историй о чудесах по молитве к Чудотворцу. Почему же Господь даровал Николаю такой дар? А потому, что жизнь его была наполнена любви к людям и благодарностью. За все следует благодарить! Вы замечаете, как человек красив, когда благодарит кого-то? Красив и светел. Благодарность угодна Богу. Вера, прощение и благодарность. Вот главные слова для православного. И они непременно помогут обрести спокойствие и душевную радость. А это так нам всем необходимо. С праздником, православные!»