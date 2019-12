Как создать новогоднее настроение

//Общество 13+

19 декабря 2019, 21:01 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева ]

фото соцсети

Самое важное в преддверии Нового года – атмосфера. Улицы и дома, мерцающие разноцветными огоньками, запах хвои, шампанского и мандаринов… Мы проникаемся духом волшебства и на протяжении всего года ждем наступления нового.

Вот только в последнее время все чаще та самая «магия» кажется многим посредственной и даже несуществующей. Поиск подарков, покупки, суета… надоело! Из раза в раз одно и то же! К счастью, выход есть. Мы раскроем секреты создания новогоднего настроения и расскажем, как победить хандру и снова поверить в чудеса праздника.

Правило №1 Клин клином

Посетите какое-нибудь праздничное мероприятие. Новому году мы особенно радуемся в детстве, поэтому хватайтесь за воспоминания и подумайте над тем, что вы делали в юности. Нет, вставать на стульчик и читать стихи не надо, а вот сходить на шоу-концерт или елку для взрослых очень даже неплохая идея! Активируйте ощущение торжества, «прорепетируйте» его, пока оно еще не наступило. Ожидание усиливает желание!

Правило №2 Приятные мелочи

Украсьте рабочий стол фигуркой снеговика или поставьте маленькую елочку! Что уж говорить об украшении дома, гирляндах на окнах и мишуре на скучных занавесках! Купите мешок мандаринов или конфет и раздайте друзьям и близким в конце концов, главное – окружайте себя тем, что может помочь ощутить праздник: испеките печенье, купите свитер с оленями, носки для подарков, да что угодно. Запахов, между прочим, это тоже касается: корица, хвоя, гвоздика, мандарины и имбирь. Создайте аромат Нового года вокруг!И, кстати, не забудьте побаловать подарками не только близких, но и себя (в первую очередь).

Правило №3 По улочкам и магазинам

В центре каждого города в предпраздничное время удивительно красиво! Всюду развлечения для прохожих, выступления уличных артистов, украшенные ели и огоньки… Тем более всего за несколько дней до праздника окружающие так искренне улыбаются, поздравляют друг друга с наступающим, обнимаются и желают всего наилучшего! Как такое можно пропустить?

А что творится в магазинах? Одни только витрины так и манят к себе: коробки с елочными игрушками, гирлянды, веночки – взгляд не отвести. Пока насмотришься, даже если не купишь что-нибудь для себя, настроение само собой появится.

Правило №4 Смотрите новогоднее кино

Заварите горячий шоколад с зефиром, укутайтесь в плед и устраивайтесь перед экраном поудобнее. Но не торопитесь пересматривать только легендарные фильмы. Все мы любим «Карнавальную ночь», «Иронию судьбы» или «Один дома», но в мире еще множество достойных кинокартин, которые помогут вам почувствовать волшебство праздника!

5 новогодних фильмов, которые помогут поверить в чудо

Пока ты спал /While You Were Sleeping / 1995

Гринч — похититель Рождества / How the Grinch Stole Christmas / 2000

Полярный экспресс / The Polar Express / 2004

Лучшее время года / The Most Wonderful Time of the Year / 2008

«Старый» Новый год / New Year's Eve / 2011

Правило №5 Музыка создает настроение

Все что вы делаете в преддверии Нового года (будь то домашние дела или поездка на работку) сопровождайте музыкой!

5 песен для новогоднего настроения

Frank Sinatra – Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Doris Day — Here Comes Santa Claus

Perry Como – Magic Moments

The Chordettes – Mr. Sandman

Wham! — Last Christmas

Валерия ШАВЕЛЬЕВА