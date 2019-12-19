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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Политолог раскрыл единственную надежду России в вероятной грядущей войне с НАТО

, 19:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: infox.ru

Политолог раскрыл единственную надежду России в вероятной грядущей войне с НАТО
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

В том, что Российской Федерации в будущем придется воевать с Североатлантическим альянсом, нет сомнений. Соответствующую точку зрения высказал Евгений Сатановский, отечественный политический эксперт.

Предпосылки возможной будущей войны между Россией и странами НАТО назвал эксперт

Предпосылки возможной будущей войны между Россией и странами НАТО назвал эксперт

Аналитик прокомментировал недавнее заявление главы Генштаба РФ Валерия Герасимова о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту. По мнению Сатановского, к предупреждению, озвученному Герасимовым, необходимо прислушаться, так как военные просто так подобных высказываний себе делать не позволяют.

Политолог отметил, что в возможном грядущем столкновении единственная надежда на армию РФ, которая набралась боевого опыта в Сирии, пишет сайт infox.ru.

Ранее в четверг сообщалось, что эксперт Михаил Ходаренок назвал предпосылки вероятной войны России со странами НАТО.

 

ДЦ

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