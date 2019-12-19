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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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ФСБ: Подозреваемый в стрельбе у здания ФСБ на Лубянке нейтрализован

, 19:29 [ «Аргументы Недели» ]

ФСБ: Подозреваемый в стрельбе у здания ФСБ на Лубянке нейтрализован
Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Представители Федеральной службы безопасности сообщили об уничтожении мужчины, открывшем сегодня вечером стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. Сейчас устанавливается его личность. "Неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Есть пострадавшие. Преступник нейтрализован. Его личность устанавливается»", - сообщили в ЦОС.

Все подробности инцидента устанавливаются.  В настоящее время, как рассказывают "Аргументам недели" очевидцы, в центре Москвы, на станциях метро много сотрудников Росгвардии. Движение по Большой Лубянке перекрыто.

По предварительным данным, три неизвестных злоумышленника напали на приемную ФСБ. Один из них открыл стрельбу из автомата, после чего выбежал и укрылся в соседнем здании.
Три человека убиты. Еще три человека ранены.

ИЧ

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