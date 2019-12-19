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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В центре Москвы перекрыли движение в районе здания ФСБ на Лубянке из-за стрельбы

В Москве введены усиленные меры безопасности

, 19:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

В центре Москвы перекрыли движение в районе здания ФСБ на Лубянке из-за стрельбы
Sergey Smirnov, globallookpress.com

В центре Москвы в четверг, 19 декабря, вечером движение транспорта в районе Большой Лубянки перекрыто. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали выбирать пути объезда.

У здания ФСБ на Лубянке неизвестный стрелял из автомата по людям. Есть погибшие

У здания ФСБ на Лубянке неизвестный стрелял из автомата по людям. Есть погибшие

В СМИ появляется информация о стрельбе на Лубянке и о троих убитых. По данным РБК, неизвестный открыл стрельбу в районе улицы Кузнецкий мост.

Информатор РБК, близкий к ФСБ, рассказал, что в столице сейчас введены усиленные меры безопасности. В подразделениях ФСБ и МВД проводится сбор личного состава, на месте происшествия проводятся специальные технические мероприятия, в том числе, глушат мобильную связь.

К месту стрельбы у здания ФСБ на Лубянке прибыл спецназ. По предварительным данным ТК "Звезда", неизвестный забаррикадировался в здании на Большой Лубянке и ведет огонь.

ИЧ

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