В центре Москвы перекрыли движение в районе здания ФСБ на Лубянке из-за стрельбы

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19 декабря 2019, 19:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Sergey Smirnov, globallookpress.com

В центре Москвы в четверг, 19 декабря, вечером движение транспорта в районе Большой Лубянки перекрыто. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали выбирать пути объезда.

У здания ФСБ на Лубянке неизвестный стрелял из автомата по людям. Есть погибшие

В СМИ появляется информация о стрельбе на Лубянке и о троих убитых. По данным РБК, неизвестный открыл стрельбу в районе улицы Кузнецкий мост.

Информатор РБК, близкий к ФСБ, рассказал, что в столице сейчас введены усиленные меры безопасности. В подразделениях ФСБ и МВД проводится сбор личного состава, на месте происшествия проводятся специальные технические мероприятия, в том числе, глушат мобильную связь.

К месту стрельбы у здания ФСБ на Лубянке прибыл спецназ. По предварительным данным ТК "Звезда", неизвестный забаррикадировался в здании на Большой Лубянке и ведет огонь.