В центре Москвы перекрыли движение в районе здания ФСБ на Лубянке из-за стрельбы

В центре Москвы в четверг, 19 декабря, вечером движение транспорта в районе Большой Лубянки перекрыто. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали выбирать пути объезда.
В СМИ появляется информация о стрельбе на Лубянке и о троих убитых. По данным РБК, неизвестный открыл стрельбу в районе улицы Кузнецкий мост.
Информатор РБК, близкий к ФСБ, рассказал, что в столице сейчас введены усиленные меры безопасности. В подразделениях ФСБ и МВД проводится сбор личного состава, на месте происшествия проводятся специальные технические мероприятия, в том числе, глушат мобильную связь.
К месту стрельбы у здания ФСБ на Лубянке прибыл спецназ. По предварительным данным ТК "Звезда", неизвестный забаррикадировался в здании на Большой Лубянке и ведет огонь.