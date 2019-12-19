Нюта Федермессер рассказала, что будет с больницей в 1-м Щипковском переулке

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19 декабря 2019, 18:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Нюта Федермессер, фото: facebook.com

Директор центра паллиативной помощи Нюта Федермессер рассказала, что "никто не собирается закрывать больницу в 1-м Щипковском переулке". Новости СМИ о закрытии в Москве онкологической больницы получили широкий общественный резонанс.

Гинекологическое отделение филиала №2 ГКОБ №1 получит новое здание. По словам Нюты Федермессер, для качественной гинекологической помощи корпуса в 1-м Щипковском переулке не подходят. Она написала в Facebook: "Эти корпуса передаются нам, Центру паллиативной помощи, для организации там паллиативной помощи и коек сестринского ухода. Это очень востребованная помощь. В государственных клиниках города сестринских коек нет, и для организации этой помощи вполне подходят два корпуса на Щипковском переулке".

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщил, что весь коллектив отделения гинекологии ГКОБ №1 будет трудоустроен. По словам Хрипуна, 19 декабря в гинекологическом отделении филиала №2 ГКОБ №1 на общем собрании коллектива было объявлено о создании в ГКОБ №1 нового онкогинекологического отделения №2 на основной территории больницы по адресу: Загородное шоссе, 18 а.

По результатам встречи, проведенной накануне, было принято решение об открытии нового отделения гинекологии в многопрофильном скоропомощном стационаре ГКБ №24, куда было предложено перейти всему коллективу отделения гинекологии №2.