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19 декабря 2019, 17:46 [ «Аргументы Недели», Андрей СУРОВЦЕВ ]

Мусорный полигон, фото: соцсети

Правительством России принимается новый закон, который приравнивает сжигание мусора к его утилизации. Это означает, что отходы будут использовать для выработки электроэнергии. Активисты Гринпис обеспокоены вредом для экологии от нового решения.

Проблема мусорных отходов, а значит и проблема экологии, в России последние пару лет стоит очень остро. Складывается впечатление, что тема создания комфортной и здоровой среды затрагивается только поверхностно: даже баки для раздельного сбора мусора, расставленные по всей Москве, изначально только создавали видимость работы над экологией. Только сегодня эта система наконец начинает работать так, как она должна работать, и мусор действительно сортируют. Помимо этой, довольно незначительной проблемы, Россию охватили мусорные забастовки и протесты, принимались противоречивые решения, которые касались экологии. Это только сильнее сказывалось на настроении общественности, и сегодня можно наблюдать образование кризиса, отсутствие полноценного диалога между властью и обществом.

Новый закон

Среди неоднозначных законов, регулирующих утилизацию отходов, оказались поправки в законодательство, которые приравнивают сжигание мусора к его переработке. Таким образом, теперь, если законопроект будет принят, в перечень мер по утилизации мусора войдут следующие манипуляции:

• рециклизация (повторное использование)

• рекуперация (извлечение полезных компонентов из отходов)

• регенерация (возврат в производство использованных товаров)

• «энергетическая утилизация», то есть «сжигание»

Таким образом, чиновники нашли, на первый взгляд, достаточно хорошее и действенное решение образовавшейся проблемы: отсортированный мусор, который раньше гнил на полигонах, теперь станет источником электроэнергии. Это возможно снизит стоимость коммунальных услуг и поможет плодотворнее распоряжаться даже таким «непригодным» капиталом страны. При этом упор делается именно на сжигание с целью выработки энергии, иначе проект, по мнению властей, не имеет смысла.

Сергей Иванов, спецпредставитель президента России по вопросам экологии и транспорта, фото соцсети

«Если просто сжигать и ничего не делать, то это не переработка. А если сжигать с выработкой нового продукта в виде электроэнергии или тепла, то, на мой взгляд, это переработка. Во всем мире так и считается. Мы не должны здесь искать свой особый путь, весь мир уже прошел этот путь», – цитирует заявление Сергея Иванова, спецпредставителя президента РФ по вопросам транспорта и экологии, «Афиша.Daily».

Эффективность будет достигаться и за счёт того, что утилизироваться таким способом будут только неперерабатываемые отходы. То есть, перед тем, как сжигать мусор, он будет тщательно отсортирован. Отходы будут делиться на вторсырьё, которое отправится в качестве материала на заводы, и сырьё, для выработки энергии. Получается, чиновники предлагают утопическую идею: обеспечить производство и жителей страны тем, в чем они нуждаются, просто сортируя мусор.

Мусоросжигательный завод, фото соцсети

Однако не все так просто. Прежде чем полностью отдаваться новому решению, стоит, как бы это не было парадоксально, задуматься об экологии. Да, решение о сжигании мусора поможет избавиться от проблемы мусорных полигонов, что, несомненно, частично воссоздаст комфортную и здоровую среду обитания. Но стоит задуматься, есть ли у России такие технологии, которые позволят уничтожать мусор, не отравив при этом атмосферу, воздух, реки? Будут ли предприятия по сжиганию мусора и созданию электроэнергии обеспечены необходимыми системами фильтрации? Этой проблемой обеспокоены представители международной организации Гринпис:

«Если это произойдет, в нашей стране еще десятки лет не будет развиваться правильная переработка отходов. Законодательная «игра» с терминами может привести к необратимым последствиям: Россия станет зависимой от вредного мусоросжигания, а отходы начнут восприниматься не как ресурс, а как топливо», – цитирует «Афиша.Daily».

Так что же хуже: сжигать или хранить? На самом деле лучше задаться вопросом: как именно сжигать и как именно хранить? В обоих случаях можно как избежать нанесения ущерба экологии, так и заметно ей навредить. Все зависит лишь от того, какими методами будут реализовываться эти программы, и насколько жесткий контроль будет устанавливаться за их исполнением.

Андрей СУРОВЦЕВ