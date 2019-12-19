Кондратьев: Лицей имени Щетинина - федеральное учреждение

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19 декабря 2019, 17:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

19 декабря состоялась 15-я ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Журналисты из разных регионов страны задавали вопросы на интересующие их темы. Слово дали и главному редактору газеты «Президент» Сергею Комкову, который не является кубанским журналистом, но, как оказалось, неравнодушен к Краснодарскому краю. В частности, он задал вопрос о школе-лицее им. Щетинина под Геленджиком.

- Сейчас готовится к ликвидации уникальная школа Щетинина, которую Вы, Владимир Владимирович, поддерживали. Это школа одна из лучших в России по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Это школа, ассоциированная ЮНЕСКО. Но краснодарские чиновники уничтожают эту школу.

Слово дали и главному редактору газеты «Президент» Сергею Комкову.

Владимир Путин отреагировал незамедлительно:

- Бесчинства должны быть устранены везде, не только в Краснодарском крае, а где бы они ни встречались. Я обязательно поговорю с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. И по поводу школы. В Сочи же пришел новый мэр, обязательно его сориентируем на основе материалов вашего расследования.

Однако, как оказалось, Краснодарский край не имеет отношения к этому лицею.

- Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков имени М.П. Щетинина в Геленджике не находится в ведении Краснодарского края, - отреагировал губернатор Краснодарского Вениамин Кондратьев. - Его учредителем является Министерство просвещения РФ. По имеющейся у меня информации деятельность школы была приостановлена судом в связи с выявленными нарушениями.