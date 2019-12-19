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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Российские звёзды помогут людям с раком крови

, 17:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Российские звёзды помогут людям с раком крови
фото: pixabey

В начале следующей недели бойцы смешанных единоборств сдадут биоматериал и войдут в регистр доноров костного мозга. В акции примут участие Фёдор Емельяненко, Валентин Молдавский, Кирилл Сидельников, Анатолий Токов, Виктор Немков, Вадим Немков и их тренер Владимир Воронов.

"Костный мозг можно сдать обычно в крупных учреждениях федеральных центров. Чтобы человеку из небольшого городка или деревни туда добраться, нужно потратить время и деньги. Поскольку у нас нет специального закона, работодатель выходной донору не предоставляет, и проезд никто не компенсирует. Ещё глобальная проблема — малое количество трансплантационных, которые работают со 100% загруженностью", - подчеркнул врач-онколог Игорь Долгополов.

Именно поэтому людям, живущим в крупных городах и располагающим временем, важно сдать биоматериал для внесения в регистр. Для трети больных раком крови трансплантация костного мозга — последний шанс на спасение, -подчеркнул эксперт.

 

СЕ

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