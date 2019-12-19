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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Жители омского села обратились за помощью к Ангеле Меркель

, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]

Жители омского села обратились за помощью к Ангеле Меркель

Жители села Звонарев Кут, что в Азовском немецком национальном районе Омской области, столкнулись с очень серьёзной проблемой, которую не могут решить местные власти. Проблема заключается в старой котельной, которая не может обеспечивать нормальное теплоснабжение.

В одном из многоквартирных домов в зимнее время температура не поднимается выше 16 градусов, а где-то ещё холоднее. При этом в селе проживают семьи с маленькими детьми и инвалидами. Низкая температура наблюдается также в местной школе и почтовом отделении. Из-за этого уроки у школьников сокращены.

Несмотря на то, что сельчане обращались практически во все инстанции, результата добиться не получилось. Но люди решили не останавливаться и обратились... в немецкий Бундестаг, потому что над этим сибирским посёлком в своё время взяло шефство немецкое правительство. Ответ пришёл довольно быстро, однако не тот, которого ожидали жители села.

Сотрудник Бундестага сочувственно пишет, что ситуация с отоплением российского села угнетает. Чиновник добавил, что «Энергетическое агентство Германии» разработало систему эффективного отопления села. Но её может установить российская компания, которая является германским партнёром.

Такой ответ жителей не удовлетворил. Они намерены пойти тем же путём, как и жители другого села области – Верхний Карбуш. Когда карбушинцы устроили голодовку, руководство региона их услышало и провело газ во все дома населённого пункта.

ПВ

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