Михаил Горбачёв прокомментировал своё состояние

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19 декабря 2019, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Михаил Горбачёв, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал информацию о состоянии здоровья. Сегодня появились новости в СМИ о госпитализации 88-летнего Горбачёва с диагнозом воспаление лёгких.

Политик информацию о том, что он находится в больнице, подтвердил. По его словам, сейчас он чувствует себя нормально, его состояние стабильно. Михаил Сергеевич рассказал, что его состояние таково, что он часто бывает в больнице. Горбачёв сообщил, что его подлечили, но из клиники пока не выписывают, требуются ещё лечебные процедуры.

Политик спрашивает своих лечащих врачей про выписку, но пока его из больницы не отпускают.