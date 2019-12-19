Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Михаил Горбачёв прокомментировал своё состояние

, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Михаил Горбачёв прокомментировал своё состояние
Михаил Горбачёв, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал информацию о состоянии здоровья. Сегодня появились новости  в СМИ о госпитализации 88-летнего Горбачёва с диагнозом воспаление лёгких.

Политик информацию о том, что он находится в больнице, подтвердил. По его словам, сейчас он чувствует себя нормально, его состояние стабильно. Михаил Сергеевич рассказал, что его состояние таково, что он часто бывает в больнице. Горбачёв сообщил, что его подлечили, но из клиники пока не выписывают, требуются ещё лечебные процедуры.
Политик спрашивает своих лечащих врачей про выписку, но пока его из больницы не отпускают.

ИЧ

//картина дня

В мире

Экс-премьер Украины получил секретные данные о настоящем организаторе Евромайдана

Экс-премьер Украины получил секретные данные о настоящем организаторе Евромайдана

В распоряжении бывшего главы правительства Украины Николая Азарова оказались секретные данные, которые указывают на то, кто на самом деле являлся организатором Евромайдана 2013–2014 годов в Киеве.

Владимир Путин ответил на большой пресс-конференции 19 декабря на вопрос, заданный журналистом, "когда начнется рост благосостояния россиян?" "Необходим рост производительности труда и рост ВВП".

Владимир Путин ответил на большой пресс-конференции 19 декабря на вопрос, заданный журналистом, "когда начнется рост…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Телеведущая Ксения Собчак разругалась со своей подругой Никой Белоцерковской. Ника старше Ксении на 11 лет. И она смело размещает в соцсети фото в топе и коротеньких…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Беременная третьим ребенком супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста Софья Эрнст перестала скрывать интересное положение. "Принимаю поздравления... и, да,…

//новости ан

Сегодня проходит большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В вопросах, в том числе, была затронута тема Великой Отечественной войны и празднования юбилея…

//новости ан

Один из вопросов, который задали президенту РФ Владимиру Путину на большой пресс-конференции 19 декабря - вопрос о пенсиях. "В области пенсионного обеспечения все решения…

//новости ан

//новости ан