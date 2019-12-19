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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Адвокат Голунова подтвердил слова Путина о возбуждении дела в отношении 5 сотрудников МВД

, 16:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Адвокат Голунова подтвердил слова Путина о возбуждении дела в отношении 5 сотрудников МВД
Владимир Путин, фото с сайта Кремля

Адвокат журналистка Ивана Голунова Сергей Бадамшин подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении пяти сотрудников МВД. По словам защитника Голунова, он узнал о возбуждении уголовного производства в отношении полицейских от следственного комитета.

Сегодня, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что следственный комитет ведёт следствие по делу Ивана Голунова, от работы отстранены пятеро сотрудников правоохранительных органов, а материалы дела засекречены. Он подчеркнул, что следствие ведёт Следком, а не МВД. Президент напомнил о принятии решения засекретить материалы, так как в ходе расследования возникают вопросы, связанные с организацией и оперативно-розыскной деятельностью.

Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве, обвинив в распространении наркотиков. Вскоре уголовное преследование журналиста отменили в связи с недоказанностью. Инцидент получил широкий общественный резонанс.

 

ИЧ

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