Адвокат Голунова подтвердил слова Путина о возбуждении дела в отношении 5 сотрудников МВД

//Общество 13+

19 декабря 2019, 16:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Владимир Путин, фото с сайта Кремля

Адвокат журналистка Ивана Голунова Сергей Бадамшин подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении пяти сотрудников МВД. По словам защитника Голунова, он узнал о возбуждении уголовного производства в отношении полицейских от следственного комитета.

Сегодня, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что следственный комитет ведёт следствие по делу Ивана Голунова, от работы отстранены пятеро сотрудников правоохранительных органов, а материалы дела засекречены. Он подчеркнул, что следствие ведёт Следком, а не МВД. Президент напомнил о принятии решения засекретить материалы, так как в ходе расследования возникают вопросы, связанные с организацией и оперативно-розыскной деятельностью.

Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве, обвинив в распространении наркотиков. Вскоре уголовное преследование журналиста отменили в связи с недоказанностью. Инцидент получил широкий общественный резонанс.