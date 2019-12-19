Не выдержала: из-за сильного ветра в Вологде упала главная новогодняя ель

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19 декабря 2019, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фотобанк АН

Сильный ветер нанес урон в Вологде. Непогода повалила главную новогоднюю ель города, которую установили на площади Революции. К счастью, кроме дерева, пострадавших нет.

О произошедшем рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов. Глава с прискорбием сообщил, что установить на место елку не получится и сейчас необходимо быстро решить вопрос ее замены.

Также градоначальник пообещал: новая лесная красавица появится на центральной площади города в самое ближайшее время.

Сегодня плохая погода в регионе стоит на протяжении всего дня, а порывы ветра достигают 24 метров в секунду.