Воспитательница решила необычным способом скрыть синяк у своего воспитанника

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19 декабря 2019, 16:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360

Фотобанк АН

Вопиющий случай произошел в одном из детских садов Москвы. Благодаря усилиям воспитательницы, у ребенка появился синяк, а чтобы скрыть следы случившегося, она предложила всей группе поиграть в раскраски и разрисовала детей зеленкой.

По словам директора школы № 1241 Антона Алексеева, вечером ему позвонили встревоженные родители. Они заявили, что на плече их сына кровоподтек. Администрация незамедлительно вышла на связь с работником детского сада и попросила пояснить произошедшее.

Как выяснилось, мальчик не слушался. Чтобы успокоить его, воспитательница решила посадить воспитанника на стул, но неудачно схватила за руку. Уже потом педагог заметила на теле ребенка синяк. Тут женщина решила проявить оригинальный подход. Она предложила ребятам поиграть и раскрасить друг друга зеленкой. Дошколята с радостью приняли ее предложение.

Сейчас по факту инцидента создана специальная комиссия. В ее состав вошли представители администрации школы, профсоюзной организации, педагог-психолог, уполномоченный по охране труда и здоровью.

Директор школы добавил, что в настоящее время воспитатель временно не работает и с ребенком все в порядке: малыш продолжает посещать дошкольную группу.