Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Воспитательница решила необычным способом скрыть синяк у своего воспитанника

, 16:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360

Воспитательница решила необычным способом скрыть синяк у своего воспитанника
Фотобанк АН

Вопиющий случай произошел в одном из детских садов Москвы. Благодаря усилиям воспитательницы, у ребенка появился синяк, а чтобы скрыть следы случившегося, она предложила всей группе поиграть в раскраски и разрисовала детей зеленкой.

По словам директора школы № 1241 Антона Алексеева, вечером ему позвонили встревоженные родители.  Они заявили, что на плече их сына кровоподтек. Администрация незамедлительно вышла на связь с работником детского сада и попросила пояснить произошедшее.

Как выяснилось, мальчик не слушался. Чтобы успокоить его, воспитательница решила посадить воспитанника на стул, но неудачно схватила за руку. Уже потом педагог заметила на теле ребенка синяк. Тут женщина решила проявить оригинальный подход. Она предложила ребятам поиграть и раскрасить друг друга зеленкой. Дошколята с радостью приняли ее предложение.

Сейчас по факту инцидента создана специальная комиссия. В ее состав вошли представители администрации школы, профсоюзной организации, педагог-психолог, уполномоченный по охране труда и здоровью.

Директор школы добавил, что в настоящее время воспитатель временно не работает и с ребенком все в порядке: малыш продолжает посещать дошкольную группу.

ЕЧ

//картина дня

В мире

Экс-премьер Украины получил секретные данные о настоящем организаторе Евромайдана

Экс-премьер Украины получил секретные данные о настоящем организаторе Евромайдана

В распоряжении бывшего главы правительства Украины Николая Азарова оказались секретные данные, которые указывают на то, кто на самом деле являлся организатором Евромайдана 2013–2014 годов в Киеве.

Владимир Путин ответил на большой пресс-конференции 19 декабря на вопрос, заданный журналистом, "когда начнется рост благосостояния россиян?" "Необходим рост производительности труда и рост ВВП".

Владимир Путин ответил на большой пресс-конференции 19 декабря на вопрос, заданный журналистом, "когда начнется рост…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Телеведущая Ксения Собчак разругалась со своей подругой Никой Белоцерковской. Ника старше Ксении на 11 лет. И она смело размещает в соцсети фото в топе и коротеньких…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Беременная третьим ребенком супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста Софья Эрнст перестала скрывать интересное положение. "Принимаю поздравления... и, да,…

//новости ан

Сегодня проходит большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В вопросах, в том числе, была затронута тема Великой Отечественной войны и празднования юбилея…

//новости ан

Один из вопросов, который задали президенту РФ Владимиру Путину на большой пресс-конференции 19 декабря - вопрос о пенсиях. "В области пенсионного обеспечения все решения…

//новости ан

//новости ан