"Никакой новой пенсионной реформы не готовится",- заверил Путин на большой пресс-конференции

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19 декабря 2019, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Кремля

Один из вопросов, который задали президенту РФ Владимиру Путину на большой пресс-конференции 19 декабря - вопрос о пенсиях. Многие россияне до сих пор возмущены повышением пенсионного возраста, которое принято с 2019 года.

Люди не исключают, что могут быть еще какие-то изменения в этом вопросе. Журналисты спросили Владимира Владимировича, возможна ли еще одна пенсионная реформа и о замороженных пенсионных накоплениях.

Российский лидер четко ответил, что никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается. "В области пенсионного обеспечения все решения приняты. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и не обсуждается. Ни в правительстве, ни в администрации – нигде", - сказал Путин.

По его словам, что касается предложений Минфина, то речь идет о способе увеличить накопительные пенсии россиян в рамках новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана. "В частности, предлагается ввести минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ)", - отметил Путин.

Напомним, в этом году женщины 1964 года рождения выходят на пенсию в 55,5 лет, мужчины 1959 г.р. - в 60,5 лет.

Далее пенсионный возраст для женщин увеличится до 60 лет, для мужчин - до 65 лет.