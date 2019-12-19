РМК выплатила ипотеку челябинской пенсионерки

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19 декабря 2019, 15:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Русская медная компания выплатила ипотеку челябинской пенсионерки, которая осталась одна с маленькими внуками. Чтобы выкупить арестованное банком жилье, женщине было нужно 400 тысяч рублей.

Как сообщает сайт Ura.ru, пожилая пенсионерка благодарна за такой подарок к Новому году. «Газпромбанк» вошел в тяжелое положение семьи, и пошел на уступки. 66-летняя пенсионерка из Челябинска после смерти дочери осталась в ипотечной квартире с внуками четырех и 16 лет. Отец детей давно бросил семью. Когда накопился долг в 350 тысяч рублей, квартиру арестовали.

«Компания реализует масштабную социальную политику на территории своего присутствия, плоды этой работы отчетливо видны. Ситуативная благотворительность — это личная инициатива учредителя компании Игоря Алексеевича Алтушкина», - отметили в пресс-службе РМК.