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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Здание ГКОБ 1 передадут Центру паллиативной помощи Нюты Федермессер

, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

Здание ГКОБ 1 передадут Центру паллиативной помощи Нюты Федермессер
фото соцсети

В здании гинекологического отделения городской клинической онкологической больницы №1 будет размещен паллиативный центр. Об этом учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер сообщила на своей странице в Facebook.

«Никто не собирается закрывать больницу в 1-м Щипковском пер. Более того, никто даже не собирается воровать миллионы на бездонном ремонте. Эти корпуса передаются нам, Центру паллиативной помощи, для организации там паллиативной помощи и коек сестринского ухода. Это очень востребованная помощь. В государственных клиниках города сестринских коек нет. Совсем. И для организации этой помощи вполне подходят два корпуса на Щипковском пер. А вот для качественной гинекологической помощи эти корпуса не подходят», - написала Нюта Федермессер.

Нюта Федермессер призвала журналистов «не лепить громкие заголовки» при освещении ситуации с ремонтом корпусов в больнице.

«Вообще-то, Росгвардия в учреждении - это случается. Мы сами вызывали, когда у нас бабусю одну хотели похитить ради ее квартиры в сталинском доме», - пояснила она.

Нюта Федермессер также подчеркнула, что без работы медперсонал в столице не останется.

«Никак нельзя сказать, что в Москве сейчас происходит сокращение коек и закрытие клиники. Коек станет больше - не менее 120, очень востребованных. Для людей с деменцией и альцгейцмером просто помощи нет. Мы будем первыми, кто это сделает. Именно на «Щипке». И сразу скажу, что мы еще получаем три других здания в Москве под организацию коек сестринского ухода. В целом, их нужно открыть не менее тысячи. Но мы столько сделать не можем. Не потому, что нет зданий, а потому что нет людей. Работать некому. Не хватает персонала. В Москве невозможно врачу или медсестре не трудоустроиться. У всех жуткий кадровой голод. Нам нужны и врачи, и медсестры, и детские, и взрослые, и анестезиологи, и неврологи. Ведь только ленивый без работы останется. Около 70 человек, работающие сегодня на Щипковском пер. - это же все главврачи города ждут, что какие-то вакансии закроются. Их готовы трудоустроить куда угодно. Да, не всех вместе, но всех по специальности и всех в Москве», - написала она.

Напомним, ранее столичный Депздрав опроверг информацию о закрытии городской клинической онкологической больницы №1. В департаменте уточнили, что на ремонт закрываются корпуса гинекологического отделения.

 

ГБ

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