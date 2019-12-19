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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Назван масштаб ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Назван масштаб ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
an-crimea.ru

Источник в штабе Северного флота назвал предполагаемую сумму ущерба, причиненного авианосцу «Адмирал Кузнецов» пожаром. Так, она может достигать 95 миллиардов рублей.

Речь идет не только о повреждении конструкций корабля, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах, передает издание «Коммерсантъ».

В то же время глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей РАХМАНОВ подчеркнул, что оценка ущерба, который был причинен авианосцу, будет проведена до конца года. По его словам, крейсер не получил критических повреждений в результате пожара. Он будет отремонтирован и возвращен в состав ВМФ.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» смело можно назвать невезучим. Во-первых, судно несколько раз переименовывалось, так, к примеру, на этапе спуска на воду оно называлось «Леонид Брежнев». В ноябре 2016 года российский МиГ-29К с этого авианосца потерпел крушение над Средиземным морем: после того, как три истребителя вылетели с палубы и взяли курс на Сирию, один из них якобы из-за технических проблем развернулся, чтобы вернуться на корабль, однако упал в воду при попытке совершить посадку. А спустя несколько недель после этого инцидента, в декабре 2016-го, с борта крейсера во время посадки в Средиземном море «выкатился» истребитель Су-33.

В 2017 году, в начале похода в Средиземное море, в сети появились видео столба густого черного дыма над «Адмиралом Кузнецовым». Тогда он стал предметом обсуждения и насмешек в западных СМИ. А британская газета Telegraph писала со ссылкой на военно-морских экспертов, что такой дым свидетельствует о технической неисправности крейсера.

В октябре 2018 года, когда авианосец выходил из находящегося в Мурманске плавучего дока, на его палубу и корпус с высоты около 15 метров упал кран. При аварии пострадали четыре человека – сотрудники судоремонтного завода 82-СРЗ, которые работали на самом доке. Тогда ремонт всей электромеханической части, включая главную двигательную установку, оценили в 40 миллиардов рублей, его обещали завершить к 2020 году.

Напомним, что пожар на авианосце, который ремонтируют на заводе в Мурманске, произошел 12 декабря. По предварительным данным, возгорание возникло в ходе сварочных работ, основной причиной называют промасленную ветошь. Корабль тушили сутки. В результате пожара погибли два человека, в числе которых – оказался севастополец Виктор ИЗМАЙЛОВ. Он был капитаном третьего ранга – это звание ему присвоили летом. Когда пожар начался, офицер решил немедленно спуститься к месту, где проводились сварочные работы, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию рабочих. Он вывел всех из очага пожара, а сам погиб. 17 декабря с ИЗМАЙЛОВЫМ простились в Мурманске.

 

ГБ

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