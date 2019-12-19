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19 декабря 2019, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

Столичный дворец бракосочетания №1 (Грибоедовский ЗАГС) по выходным будет работать круглосуточно. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Переход на ночной режим работы в выходные дни позволит большему количеству пар зарегистрировать брак именно в легендарном Дворце бракосочетания №1. Кроме того, в выходные дни традиционно наиболее популярные для проведения свадеб, появится больше свободных мест», - сказала Анастасия Ракова.

Она добавила, что дворец бракосочетания №1 по выходным будет открыт для москвичей круглосуточно: в субботу - с 9:00 до 24:00, в воскресенье - с 00:00 до 18:00. С понедельника по пятницу он будет работать в обычном режиме с 9:00 до 18:00 без перерывов.

В 2020 году введут дресс-код для работников ЗАГС, которые проводят церемонии. Они будут встречать пары в платьях-футлярах цвета чайной розы, сшитых специально для торжеств.

Кроме того, посетители загсов смогут увидеть мобильную выставку, посвященную новым площадкам, которая в течение года будет переезжать из одного отдела в другой.

Выставки будут работать в отделах ЗАГС в течение следующего года. Будущие молодожены смогут увидеть интерьеры площадок для заключения брака и узнать, как проходит регистрация.

Напомним, 18 декабря отмечается День работника ЗАГСа. В 1917 г. в этот день был принят декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Этот день принято считать днем создания органов ЗАГС.