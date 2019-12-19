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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Астролог рассказал, кому повезёт в 2020 году

, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Астролог рассказал, кому повезёт в 2020 году
фото: pixabey

Крыса, которая открывает новый цикл календаря, — особое животное. Астролог Илья Першин рассказал, что по легенде крыса была первым животным, которое хитростью засвидетельствовало почтение Будде.

— Крыса неслучайно первое животное по Восточному календарю. Она пришла к Будде и признала его богом. Это знак неравнодушных людей, искателей. Это год хитрецов. Первым должен был поклониться буйвол, но крыса пробежала по его спине и опередила его, — подчеркнула астролог.

Эксперт также отметил, что это  год ловкачей и хитрецов, которые могут поймать удачу за хвост.

СЕ

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