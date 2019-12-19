Астролог рассказал, кому повезёт в 2020 году

Крыса, которая открывает новый цикл календаря, — особое животное. Астролог Илья Першин рассказал, что по легенде крыса была первым животным, которое хитростью засвидетельствовало почтение Будде.
— Крыса неслучайно первое животное по Восточному календарю. Она пришла к Будде и признала его богом. Это знак неравнодушных людей, искателей. Это год хитрецов. Первым должен был поклониться буйвол, но крыса пробежала по его спине и опередила его, — подчеркнула астролог.
Эксперт также отметил, что это год ловкачей и хитрецов, которые могут поймать удачу за хвост.