Астролог рассказал, кому повезёт в 2020 году

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19 декабря 2019, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Крыса, которая открывает новый цикл календаря, — особое животное. Астролог Илья Першин рассказал, что по легенде крыса была первым животным, которое хитростью засвидетельствовало почтение Будде.

— Крыса неслучайно первое животное по Восточному календарю. Она пришла к Будде и признала его богом. Это знак неравнодушных людей, искателей. Это год хитрецов. Первым должен был поклониться буйвол, но крыса пробежала по его спине и опередила его, — подчеркнула астролог.

Эксперт также отметил, что это год ловкачей и хитрецов, которые могут поймать удачу за хвост.